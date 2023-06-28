Джерело: пресслужба уряду
У відомстві розповіли, що Швеція підтримує діяльність Українського Червоного Хреста та інших організацій громадянського суспільства через Sida. Розмір фінансової допомоги складе 380 млн шведських крон (32,51 млн євро).
Водночас Швеція надасть фінансування Програмі розвитку ООН для відновлення енергетичної інфраструктури України та придбання обладнання для підтримки критично важливого постачання електроенергії.
Зазначається, що фінансування надається у межах програми міжнародної допомоги на 2023 рік, затвердженої шведським урядом окремо від пакету допомоги Україні.
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