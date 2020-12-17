У четвер, 17 грудня, уряд Швеції продовжив обмеження на в'їзд в країну для громадян не з держав Європейського Союзу, зокрема й України. Заборона буде діяти до 31 березня 2021 року.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Офісу шведського уряду.

Однак є й винятки. Так, заборона в’їзду не діє для громадян Австралії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і Уругваю.

Право на в’їзд також мають громадяни Великобританії, але за умови, що у них є посвідка на проживання у Швеції. Цей виняток діятиме з 1 січня, коли завершиться перехідний період виходу Великобританії з Євросоюзу.

Зазначимо, що вперше Швеція ввела заборону на в’їзд 19 березня та продовжувала її вже кілька разів.