Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Офісу шведського уряду.
Однак є й винятки. Так, заборона в’їзду не діє для громадян Австралії, Японії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду і Уругваю.
Право на в’їзд також мають громадяни Великобританії, але за умови, що у них є посвідка на проживання у Швеції. Цей виняток діятиме з 1 січня, коли завершиться перехідний період виходу Великобританії з Євросоюзу.
Зазначимо, що вперше Швеція ввела заборону на в’їзд 19 березня та продовжувала її вже кілька разів.
- Влада Швеції заблокувала доступ до мереж 5G для місцевих компаній, що використовують обладнання китайської телекомунікаційної компанії Huawei та ZTE.