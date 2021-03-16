Covid-19 Україна

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Швеція призупинила використання COVID-вакцини AstraZeneca

У вівторок, 16 березня, уряд Швеції заявив про тимчасове припинення використання вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca.

Вівторок, 16 березня 2021, 13:56

Про це повідомляє Associated Press.

Відомо, що це рішення прийнято через інформацію про можливе утворення тромбів після використання цієї вакцини.

“Це рішення є запобіжним заходом”, – заявив головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Він додав, що уряд Швеції очікує на висновки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) щодо вакцини AstraZeneca. EMA планує у четвер провести засідання, на якому ще раз розглянуть висновки експертів.

Детальніше про препарат

Вакцина COVID-19 AstraZeneca – це вакцина для запобігання коронавірусної хвороби COVID-19 у людей у ​​віці 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі із сімейства аденовірусів, який був модифікований, щоб мати в своєму складі ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить сам вірус SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.

Експерти з безпеки вакцин із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні проведуть нараду щодо вакцини Oxford-AstraZeneca після того, як кілька європейських країн призупинили її використання.

  • У Данії планують уважно вивчити обставини смерті жінки після щеплення вакциною компанії AstraZeneca. Причина тому – незвичайний перебіг хвороби.
  • Італійський регіон П’ємонт, розташований на півночі країни, тимчасово припиняє щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Відповідне рішення ухвалили внаслідок смерті вчителя з міста Б’єлла після вакцинації у суботу.
Теги: AstraZeneca, вакцина проти коронавірусу, Швеція

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