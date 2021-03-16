Швеція призупинила використання COVID-вакцини AstraZeneca

У вівторок, 16 березня, уряд Швеції заявив про тимчасове припинення використання вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє Associated Press.

Відомо, що це рішення прийнято через інформацію про можливе утворення тромбів після використання цієї вакцини.

“Це рішення є запобіжним заходом”, – заявив головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.

Він додав, що уряд Швеції очікує на висновки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) щодо вакцини AstraZeneca. EMA планує у четвер провести засідання, на якому ще раз розглянуть висновки експертів.