Швеція призупинила використання COVID-вакцини AstraZeneca

Про це повідомляє Associated Press.
Відомо, що це рішення прийнято через інформацію про можливе утворення тромбів після використання цієї вакцини.
“Це рішення є запобіжним заходом”, – заявив головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл.
Він додав, що уряд Швеції очікує на висновки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) щодо вакцини AstraZeneca. EMA планує у четвер провести засідання, на якому ще раз розглянуть висновки експертів.
Детальніше про препарат
Вакцина COVID-19 AstraZeneca – це вакцина для запобігання коронавірусної хвороби COVID-19 у людей у віці 18 років і старше. COVID-19 викликається вірусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca розроблена на вірусі із сімейства аденовірусів, який був модифікований, щоб мати в своєму складі ген для виробництва білка з SARS-CoV-2.
Вакцина COVID-19 AstraZeneca не містить сам вірус SARS-CoV-2 і не може викликати COVID-19.
Експерти з безпеки вакцин із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) сьогодні проведуть нараду щодо вакцини Oxford-AstraZeneca після того, як кілька європейських країн призупинили її використання.
- У Данії планують уважно вивчити обставини смерті жінки після щеплення вакциною компанії AstraZeneca. Причина тому – незвичайний перебіг хвороби.
- Італійський регіон П’ємонт, розташований на півночі країни, тимчасово припиняє щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca. Відповідне рішення ухвалили внаслідок смерті вчителя з міста Б’єлла після вакцинації у суботу.