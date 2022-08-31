Швеція розгляне питання про надання самохідних артилерійських установок Archer 155-мм калібру Україні. Кілька днів тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав надати важке озброєння.

Про це написала у Twitter глава МЗС Швеції Анн Лінде.

Швецький уряд розгляне також можливість надання зенітно-ракетних комплексів малої дальності RBS 70. Озброєння, можливо, включать у новий пакет допомоги на 500 млн шведських крон (понад 46 млн доларів).

“Це не останній пакет. Управління матеріально-технічного забезпечення (FMV) і збройні сили оцінять можливість надання артилерії Archer, ПЗРК RBS 70 тощо”, – заявила міністерка.

Зазначимо, що САУ Archer виробляє компанія Bofors. Фірма є частиною британського збройного концерну BAE Systems.

На шасі вантажівки Volvo A30D базується гармата, яка має колісну формулу 6×6. За хвилину установка здатна здійснювати 8 – 9 пострілів. Його повний боєкомплект із 21 снаряда може відстріляти за три хвилини.

У бойове положення гармата може бути приведена за 30 секунд. Аналогічна кількість часу потрібна для того, щоб підготувати до відходу з позиції. Залежно від боєприпасу дальність стрільби складає від 30 до 60 км.