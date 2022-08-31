Про це написала у Twitter глава МЗС Швеції Анн Лінде.
Швецький уряд розгляне також можливість надання зенітно-ракетних комплексів малої дальності RBS 70. Озброєння, можливо, включать у новий пакет допомоги на 500 млн шведських крон (понад 46 млн доларів).
“Це не останній пакет. Управління матеріально-технічного забезпечення (FMV) і збройні сили оцінять можливість надання артилерії Archer, ПЗРК RBS 70 тощо”, – заявила міністерка.
Зазначимо, що САУ Archer виробляє компанія Bofors. Фірма є частиною британського збройного концерну BAE Systems.
На шасі вантажівки Volvo A30D базується гармата, яка має колісну формулу 6×6. За хвилину установка здатна здійснювати 8 – 9 пострілів. Його повний боєкомплект із 21 снаряда може відстріляти за три хвилини.
У бойове положення гармата може бути приведена за 30 секунд. Аналогічна кількість часу потрібна для того, щоб підготувати до відходу з позиції. Залежно від боєприпасу дальність стрільби складає від 30 до 60 км.
На сьогодні Збройні сили України мають шість різних видів західної артилерії калібру 155 мм. Серед них PzH 2000, M777, FH70, M109, AHS Krab і Caesar.
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