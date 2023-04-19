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Швеція сподівається приєднатися до НАТО до липня – глава МЗС

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем має обґрунтовані сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту альянсу в липні.

Четвер, 20 квітня 2023, 00:18
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Про це інформує SkyNews.

Виступаючи під час зустрічі зі своїм сербським колегою Івіцею Дачичем у Белграді, Більстрем зазначив, що Швеція “буде постачальником безпеки для організації, і зрозуміло, що ми раді”.

Ми дуже, дуже сподіваємося на включення Швеції до НАТО на Вільнюському саміті”, – додав він.

Швеція та сусідня Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року, попри роки політики військової позаблоковості, аби шукати захисту під егідою безпеки альянсу.

Фінляндія офіційно стала членом на початку цього місяця після того, як її заявку розглянули в рекордно короткий термін.

Проте, розгляд заявки Швеції все ще призупинений через спротив Туреччини й Угорщини.

Своєю чергою, США заохочуватимуть дві країни ратифікувати приєднання Швеції, заявив міністр оборони Ллойд Остін під час візиту до Швеції.

Він пояснив, що США з нетерпінням очікують на Швецію як члена НАТО до липневого саміту.

Водночас Швеція вже заявила, що зараз її безпекова ситуація краща, ніж до подання заявки в НАТО. Країна отримала запевнення у підтримці від таких країн, як Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “неможливо уявити, щоб Альянс не підтримав Швецію”, якби їй загрожувала небезпека.

Швеція вже тісно співпрацює з НАТО, і інтеграційні заходи просуваються вперед. Країна має потужні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря, що є поштовхом для НАТО в регіоні.

Чому НАТО потребує вступу Швеції та Фінляндії

Обидві країни мають відносно сильні війська. Фінляндія може мобілізувати 285 000 особового складу та 650 танків. Швеція має сильні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря. Стратегічно дві країни “затикають дірку” на лінії фронту НАТО проти Росії, водночас дозволяючи альянсу спрямувати свою силу на Балтійський регіон, пояснюють у Reuters.

Західні офіційні особи кажуть, що швидкий вступ Швеції та Фінляндії не лише розширить можливості та охоплення НАТО, але й може вплинути на більш нагальні проблеми, як-от надання танків Україні.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у Фінляндії в експлуатації або на зберіганні знаходиться близько 200 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Вступ до НАТО означає, що  довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїться, збільшившись до приблизно 2574 км.

Раніше Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 “терористів”, перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО.

8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що впевнений, що Туреччина схвалить заявку країни на вступ до військового альянсу НАТО. Проте Швеція не може  виконати всі умови, які Анкара поставила умовою її підтримки.

Одначе у Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО.

Зауважимо, за інформацією ЗМІ, блокування Угорщиною заявки Швеції на вступ до НАТО викликає здивування і дратує західних посадовців.

  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що тиск на угорських законодавців не допоможе процесу вступу Швеції в НАТО.
  • 29 січня президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що Анкара погодилася на вступ Фінляндії до НАТО раніше за Швецію, на тлі зростаючої напруженості зі Стокгольмом. Ердоган застеріг, що Фінляндія не повинна робити такої ж помилки, як Швеція.
  • Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії в Стокгольмі, щоб поскаржитися на “спробу втручання” у процес подання заявки Швеції на вступ до НАТО після того, як російський посол заявив, що після вступу в НАТО країна стане “законною мішенню” для РФ.
Теги: Більстрем, вступ, НАТО, сподівання НАТО, Швеція, альянс

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