Шведське агентство з надзвичайних ситуацій запропонувало Україні передати 250 міношукачів для допомоги у подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської ГЕС. Своєю чергою, Україна прийняла цю пропозицію.

Джерело: пресслужба уряду Швеції.

Техніка, яку Україна отримає від Швеції, призначена для цивільного розмінування та має допомогти убезпечити райони, що постраждали від затоплення після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, внаслідок чого вода змила й перенесла в невідомі місця наземні міни та нерозірвані боєприпаси.

Вартість обладнання становить 15 мільйонів шведських крон (близько 1,3 мільйона євро). Очікується, що їх доставлять в Україну найближчим часом.

“Швеція та ЄС рішуче засуджують руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Це свідчить про новий рівень руйнування критично важливої цивільної інфраструктури України”, – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Також він зазначив, що Швеція продовжуватиме рішучу підтримку України так довго, як це буде потрібно, і продовжуватимемо чинити тиск на Росію.

Зазначимо, що низка країн також оголосили про надання допомоги Україні для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Фуміо Кішіда зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Крім того, Молдова передасть Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв (близько 215 тисяч доларів) для подолання екологічних і гуманітарних наслідків підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС.

Це рішення ухвалила Національна комісія надзвичайних ситуацій Молдови.

До партії гуманітарної допомоги увійдуть водонасосні станції, надувні човни, харчові продукти та обладнання, необхідні для полегшення наслідків затоплення.

Обладнання нададуть із резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.