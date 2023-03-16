Про це повідомляє Dagens Industri.

“Вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи”, – заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон.

Згідно з додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків Leopard 2.

Разом вісім артилерійських гармат і десять танків оцінюються у понад шість мільярдів крон (близько 570 млн доларів). Це кошти, які Збройні сили мають отримати протягом 2024–2026 років, щоб мати можливість замінити те, що передадуть Україні.

Зазначається, що Україна отримає установки лише через декілька місяців, адже спершу на техніку встановлять комп’ютери для управління вогнем, а потім відбудуться навчання українських військових. Також поряд з Україною буде створено логістичний хаб для обслуговування та ремонту.

Передбачається, що Україна зможе використовувати шість із восьми одиниць одночасно на полі бою, оскільки дві необхідно тримати в резерві, щоб мати можливість підібрати запчастини.

Зараз Швеція має 48 одиниць Archer, з яких 24 використовують Збройні сили Швеції. Інші 24 знаходяться на зберіганні.