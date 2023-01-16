Для вступу в НАТО Швеція та Фінляндія мають передати Туреччині понад сотню «терористів» – Ердоган

Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 «терористів», перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО, заявив президент Таїп Ердоган.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого року обидві скандинавські країни подали заявки на вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну, проте рішення мають ухвалити всі 30 країн-членів НАТО. Туреччина та Угорщина ще мають схвалити заявки.

Туреччина заявила, що Швеція, зокрема, повинна спочатку зайняти чіткішу позицію щодо тих, кого вона вважає терористами, переважно курдських бойовиків та групи, яку вона звинувачує у спробі державного перевороту у 2016 році.

Щоб це пройшло через парламент, перш за все ви повинні передати нам понад 100, близько 130 таких терористів”, – сказав Ердоган.

Фінські політики витлумачили вимогу Ердогана як гнівну відповідь на інцидент у Стокгольмі минулого тижня, коли під час невеликої акції протесту було повішено опудало турецького лідера.

Я вважаю, що це була реакція на події останніх днів, – заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Хаавісто зазначив, що йому невідомо про якісь нові офіційні вимоги з боку Туреччини.

У відповідь на інцидент у Стокгольмі Туреччина скасувала запланований візит до Анкари спікера шведського парламенту Андреаса Норлена, який натомість 16 січня прибув до Гельсінкі.

Ми наголошуємо, що у Фінляндії та у Швеції у нас є свобода слова. Ми не можемо її контролювати”, — заявив журналістам речник фінського парламенту Матті Ванханен.

Окремо прем’єр-міністр Швеції Крістерссон заявив, що його країна перебуває в “хорошому положенні”, аби домогтися ратифікації Туреччиною її заявки на членство в НАТО.

Водночас прессекретар Ердогана Ібрагім Калін заявив, що у парламенту Туреччини залишається мало часу для ратифікації заявок до президентських та парламентських виборів, які очікуються у травні.

Раніше, 8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що впевнений, що Туреччина схвалить заявку країни на вступ до військового альянсу НАТО. Проте, Швеція не може виконати всі умови, які Анкара поставила для її підтримки.

5 грудня 2022 року уряд Фінляндії офіційно запропонував парламенту схвалити вступ країни до НАТО. Міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто заявив, що країна “просунулась у процесі вступу до альянсу ще на один крок”.

Тоді як у Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.