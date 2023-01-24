Уряд Швеції дозволив державній компанії "Svenska kraftnät" передати Україні обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.

За словами міністерки енергетики та промисловості Еббі Буш, Росія використовує зиму та холод як зброю проти мирного населення й намагається вивести з ладу українську електроенергетику.

“В минулому шведський уряд надавав пакет допомоги, щоб зміцнити протиповітряну оборону задля посилення здатності України захищатися від нападів, зокрема й на енергетичну систему. Підтримка “Svenska kraftnät” сприяє її реконструкції”, – заявила Буш.

Повідомляється, що перш ніж отримати дозвіл національного уряду, компанія з’ясувала найнагальніші потреби України, наявність у себе потрібного державі обладнання та оцінила, чи не спричинить його передача шкоди енергосистемі Швеції.

Зазначено, що зараз “Svenska Kraftnät” веде перемовини зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій щодо транспортування погодженої урядом допомоги в Україну.