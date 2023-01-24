Про це інформує пресслужба “Енергоатома”.
За словами міністерки енергетики та промисловості Еббі Буш, Росія використовує зиму та холод як зброю проти мирного населення й намагається вивести з ладу українську електроенергетику.
“В минулому шведський уряд надавав пакет допомоги, щоб зміцнити протиповітряну оборону задля посилення здатності України захищатися від нападів, зокрема й на енергетичну систему. Підтримка “Svenska kraftnät” сприяє її реконструкції”, – заявила Буш.
Повідомляється, що перш ніж отримати дозвіл національного уряду, компанія з’ясувала найнагальніші потреби України, наявність у себе потрібного державі обладнання та оцінила, чи не спричинить його передача шкоди енергосистемі Швеції.
Зазначено, що зараз “Svenska Kraftnät” веде перемовини зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій щодо транспортування погодженої урядом допомоги в Україну.
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