Швеція відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністерка країни Магдалена Андерссон заявила, що попередні розслідування у Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, стосується і цього випадку.

Росіяни вимагали, аби їхня влада та газова компанія “Газпром” брали участь в розслідуванні щодо витоку газу. Водночас Андерссон відзначила, що її офіс вже працює над відповіддю.

Також шведська служба безпеки заявила, що витоки були спричиненні підводними детонаціями. Тим часом Швеція координує свої дії з Данією та Німеччиною: “Це сталося у виключній економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, але це серйозно, не в останню чергу на тлі напруженої ситуації у сфері безпеки. Ми, на жаль, маємо бути готовими до того, що можуть статися й інші інциденти”, — сказав Андерссон.

Нагадаємо, що 27 вересня у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. У той же день шведська поліція розпочала розслідування у зв’язку з витоками газу з російського трубопроводу “Північний потік” та кваліфікувала цей інцидент як можливу диверсію.

Правоохоронці Швеції кваліфікують витоки з газопроводу Nord Stream як “грубу диверсію”. У підрозділі Головного поліцейського управління Швеції заявили, що вони уважно стежать за розвитком подій і знаходяться в контакті з іншими підприємствами, виходячи з їх місії щодо захисту Швеції.

Крім того, у повідомленні зазначається, що вимірювальні станції у Швеції та Данії зафіксували 26 вересня сильні підводні вибухи в районі, де згодом були виявлені витоки на газопроводах Nord Stream 1 і 2.