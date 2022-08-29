Про це повідомило Reuters.
За словами прем’єр-міністерки Швеції Магдалени Андерссон, їхній уряд планує надати додатковий пакет допомоги у розмірі 1 мільярда крон. Він охоплюватиме військові та цивільні потреби.
“Ми будемо підтримувати Україну, поки триває війна”, — наголосила Андерссон.
Подробиці військового пакету не оголошено. За словами прем’єр-міністерки, він буде подібний до попередньої допомоги. Раніше підтримка включала обладнання для розмінування, протитанкову зброю та засоби індивідуального захисту.
Частину коштів залучать для закупівлі української пшениці. Вона буде передана країнам, які мають нестачу продовольства, що сприятиме розвитку економіки України.
Під час зустрічі з Магдаленою Андерссон глава МЗС України Кулеба закликав Швецію надати гаубиці та снаряди.
“Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї. Кожен євро, кожна куля, кожен снаряд має значення”, — заявив міністр.
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