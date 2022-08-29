Україна отримає від Швеції 500 мільйонів крон (46,75 мільйона доларів) військової допомоги. Частину допомоги скерують для цивільних потреб.

Про це повідомило Reuters.

За словами прем’єр-міністерки Швеції Магдалени Андерссон, їхній уряд планує надати додатковий пакет допомоги у розмірі 1 мільярда крон. Він охоплюватиме військові та цивільні потреби.

“Ми будемо підтримувати Україну, поки триває війна”, — наголосила Андерссон.

Подробиці військового пакету не оголошено. За словами прем’єр-міністерки, він буде подібний до попередньої допомоги. Раніше підтримка включала обладнання для розмінування, протитанкову зброю та засоби індивідуального захисту.