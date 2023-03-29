Міністерство закордонних справ Швеції викликає посла Росії в Стокгольмі, щоб поскаржитися на "спробу втручання" у процес подання заявки Швеції на вступ до НАТО після того, як російський посол заявив, що після вступу в НАТО країна стане "законною мішенню" для РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Російський посол у заяві на сайті посольства РФ зазначив, що приєднання до НАТО зробить Швецію і Фінляндію “законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру”.

Своєю чергою, очільник МЗС Швеції Тобіас Більстром заявив, що міністерство закордонних справ Швеції викликає російського посла, щоб висловити протест проти цієї очевидної “спроби втручання у внутрішні справи”.

Нагадаємо, що 22 березня парламент Швеції офіційно схвалив законопроєкт, який дозволяє країні приєднатися до НАТО, коли її заявку ратифікують усі 30 членів альянсу.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія подали заявки на приєднання до Північноатлантичного альянсу у травні минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Законопроєкт було прийнято, як і очікувалося, переважною більшістю – 296 голосів “за” і 37 голосів “проти”.

Зокрема, Швеція зазнає активного спротиву щодо вступу в НАТО з боку Туреччини, яка стверджує, що Стокгольм переховує членів терористичних груп.

Своєю чергою, 23 березня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо також підписав закони, необхідні для вступу країни до НАТО. Церемонію підписання законів провели у Гельсінкі. Це означає, що після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії для членства в Альянсі завершено.