Про це повідомляє Reuters.
Російський посол у заяві на сайті посольства РФ зазначив, що приєднання до НАТО зробить Швецію і Фінляндію “законною мішенню для російських заходів у відповідь, у тому числі військового характеру”.
Своєю чергою, очільник МЗС Швеції Тобіас Більстром заявив, що міністерство закордонних справ Швеції викликає російського посла, щоб висловити протест проти цієї очевидної “спроби втручання у внутрішні справи”.
Нагадаємо, що 22 березня парламент Швеції офіційно схвалив законопроєкт, який дозволяє країні приєднатися до НАТО, коли її заявку ратифікують усі 30 членів альянсу.
Зазначимо, що Швеція та Фінляндія подали заявки на приєднання до Північноатлантичного альянсу у травні минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Законопроєкт було прийнято, як і очікувалося, переважною більшістю – 296 голосів “за” і 37 голосів “проти”.
Зокрема, Швеція зазнає активного спротиву щодо вступу в НАТО з боку Туреччини, яка стверджує, що Стокгольм переховує членів терористичних груп.
Своєю чергою, 23 березня, президент Фінляндії Саулі Нііністьо також підписав закони, необхідні для вступу країни до НАТО. Церемонію підписання законів провели у Гельсінкі. Це означає, що після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії для членства в Альянсі завершено.
- Парламент Угорщини у понеділок, 27 березня, схвалив законопроєкт, який дозволяє Фінляндії приєднатися до НАТО після того, як її заявку ратифікують усі 30 членів альянсу. Відтак покладено край місяцям зволікання з боку правлячої партії “Фідес”.
- Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, яка мала на меті залагодити розбіжності щодо їхніх пропозицій приєднатися до Організації Північноатлантичного договору, що посилило протистояння відносно розширення альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.