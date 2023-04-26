Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Шведської космічної корпорації (SSC).
Зазначається, що ракета досягла висоти майже 250 км, але потім пішла трохи довшою і більш західною траєкторією, ніж розраховувалося, впавши у гірському масиві приблизно в 9 милях від норвезької території.
“Вона впала в горах на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту”, — сказав керівник відділу зв’язків з громадськістю SSC Філіп Ольссон.
За словами Марко Кохберг, менеджер з експлуатації ракет і аеростатів ракетного полігону Швеції Esrange, це відхилення дослідники сприймають серйозно.
Зараз з’ясовується причина, чому ракета пролетіла далі на північний захід, ніж передбачалося. Кохберг також зауважив, що наразі занадто рано робити припущення чи висновки.
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