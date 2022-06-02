Швеція заявила про постійну необхідність підтримання України, у зв’язку з чим збільшить об’єми фінансової та військової допомоги Києву.

Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на Мінфін Швеції.

У заяві міністерства йдеться про те, що до парламенту внесено пропозицію щодо збільшення бюджету центрального уряду у 2022 році на 1 млрд шведських крон (102 млн доларів).

Мінфін наголошує, що уряд бачить постійну необхідність підтримання України.

Міністр економіки Швеції Мікаель Дамберг та очільник Міноборони Петер Хультквіст заявили, що пакет військової допомоги Києву включатиме, зокрема, стрілецьку зброю, протитанкову зброю та протикорабельні ракети.

Як відомо, у лютому Швеція скерувала до України 5 000 одиниць протитанкової зброї, шоломів і бронежилетів. Також наступного місяця Україна отримала від Швеції 5 000 одиниць протитанкової зброї.