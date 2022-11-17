У Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.

Про це повідомило Euronews.

Поправки ухвалили 278 голосами серед 349 депутатів у парламенті Швеції. Вони нададуть можливість запровадити нові закони, які “обмежують свободу асоціацій, коли мова йде про асоціації, які займаються чи підтримують тероризм”. Поправка дозволить “ширше криміналізувати участь у терористичній організації або заборонити терористичні організації”.

Зазначено, що нове законодавство полегшить судове переслідування членів Робітничої партії Курдистану (РПК). Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. “За” виступили 28 із 30 країн НАТО. Нині лише Угорщина та Туреччина не ратифікували заявки країн на вступ.

Анкара виступала проти через, як вона заявляла, приховування груп, які вона вважає терористичними.