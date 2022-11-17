Про це повідомило Euronews.
Поправки ухвалили 278 голосами серед 349 депутатів у парламенті Швеції. Вони нададуть можливість запровадити нові закони, які “обмежують свободу асоціацій, коли мова йде про асоціації, які займаються чи підтримують тероризм”. Поправка дозволить “ширше криміналізувати участь у терористичній організації або заборонити терористичні організації”.
Зазначено, що нове законодавство полегшить судове переслідування членів Робітничої партії Курдистану (РПК). Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року.
Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. “За” виступили 28 із 30 країн НАТО. Нині лише Угорщина та Туреччина не ратифікували заявки країн на вступ.
Анкара виступала проти через, як вона заявляла, приховування груп, які вона вважає терористичними.
- На початку листопада Туреччина наполягала на тому, щоб Швеція врегулювати питання з курдами. Анкара чекає реалізацію заяв від Стокгольма, щоб зняти вето на вступ до НАТО.
- 8 листопада турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган після закінчення зустрічі зі шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном заявив, що Анкара не була готова дати згоду на вступ Швеції до НАТО. Водночас наголосив, що Швеція робить “позитивні кроки” у вірному напрямку, але щоб її членство в Північноатлантичному альянсі стало реальністю, необхідні подальші дії.