Про це повідомили на пресконференції НАТО.
Єнс Столтенберґ додав, що Фінляндія і Швеція відповідають стандартам Альянсу та є близькими партнерами. До того ж країни проводять спільні тренування та навчання.
“У всіх аспектах вони дуже близькі до НАТО… У цьому контексті цей процес може відбутися дуже швидко, якщо вони вирішать подати заявку”, – сказав Столтенберґ.
Однак рішення буде прийматися колективно. Схвалити їхній вступ можуть лише 30 держав-членів НАТО.
“Якщо там буде політична воля, то процес приєднання може відбутися дуже швидко, бо ми вже дуже близькі з ними”, – сказав генсекретар.
На тлі можливого вторгнення військ РФ до України та дестабілізації ситуації в Європі президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністерка Санна Марін висловили позицію стосовно вступу. У новорічному привітанні вони наголосили, що країна зберігає право приєднатися до Альянсу. Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст повідомив, що їхня армія буде продовжувати співпрацю з НАТО і, що вимоги Кремля несуть загрозу для безпеки в Європі.
До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погрожував НАТО через вищезазначене. Він заявив, що вступ Фінляндії та Швеції матиме серйозні військові й політичні наслідки.
- Нагадаємо, що країни Балтії ведуть переговори з союзниками по НАТО про збільшення військових сил на їхній території, аби стримувати Росію. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що будь-який напад Росії на Україну підштовхне до прийняття такого рішення.
- Також у Сполучених Штатах Америки готові розглянути та затвердити майбутні заявки Фінляндії та Швеції щодо набуття членства в НАТО.
- Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Російська Федерація підготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України. Проте, США зі своїми союзниками готові дати рішучу відповідь агресивним діям Москви.
- Водночас у Білому домі певні, що криза між Росією, Україною та західними країнами все ще на початковій стадії. Для урегулювання конфлікту можна знайти компроміси, наприклад посилаючись на Гельсінські угоди.