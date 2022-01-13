Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберґ 13 січня зробив заяву щодо Швеції та Фінляндії. За його словами, ці країни зможуть розраховувати на швидкий процес вступу до блоку навіть попри погрози Кремля.

Про це повідомили на пресконференції НАТО.

Єнс Столтенберґ додав, що Фінляндія і Швеція відповідають стандартам Альянсу та є близькими партнерами. До того ж країни проводять спільні тренування та навчання.

“У всіх аспектах вони дуже близькі до НАТО… У цьому контексті цей процес може відбутися дуже швидко, якщо вони вирішать подати заявку”, – сказав Столтенберґ.

Однак рішення буде прийматися колективно. Схвалити їхній вступ можуть лише 30 держав-членів НАТО.

“Якщо там буде політична воля, то процес приєднання може відбутися дуже швидко, бо ми вже дуже близькі з ними”, – сказав генсекретар.

На тлі можливого вторгнення військ РФ до України та дестабілізації ситуації в Європі президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністерка Санна Марін висловили позицію стосовно вступу. У новорічному привітанні вони наголосили, що країна зберігає право приєднатися до Альянсу. Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст повідомив, що їхня армія буде продовжувати співпрацю з НАТО і, що вимоги Кремля несуть загрозу для безпеки в Європі.

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погрожував НАТО через вищезазначене. Він заявив, що вступ Фінляндії та Швеції матиме серйозні військові й політичні наслідки.