Про це повідомили на пресконференції НАТО.

Єнс Столтенберґ додав, що Фінляндія і Швеція відповідають стандартам Альянсу та є близькими партнерами. До того ж країни проводять спільні тренування та навчання. 

“У всіх аспектах вони дуже близькі до НАТО… У цьому контексті цей процес може відбутися дуже швидко, якщо вони вирішать подати заявку”, – сказав Столтенберґ.

Однак рішення буде прийматися колективно. Схвалити їхній вступ можуть лише 30 держав-членів НАТО. 

“Якщо там буде політична воля, то процес приєднання може відбутися дуже швидко, бо ми вже дуже близькі з ними”, – сказав генсекретар.

На тлі можливого вторгнення військ РФ до України та дестабілізації ситуації в Європі президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністерка Санна Марін висловили позицію стосовно вступу. У новорічному привітанні вони наголосили, що країна зберігає право приєднатися до Альянсу. Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст повідомив, що їхня армія буде продовжувати співпрацю з НАТО і, що вимоги Кремля несуть загрозу для безпеки в Європі. 

До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погрожував НАТО через вищезазначене. Він заявив, що вступ Фінляндії та Швеції матиме серйозні військові й політичні наслідки.