Київська міська державна адміністрація закупила швидкі тест-системи на коронавірус для використання у лікарнях. Наголошується, що вдома їх використовувати неможна.

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент #Букв.

“Це тест-системи не для приватного використання. Це тест-система для використання в умовах лікарні. Вона може бути в аптеках, але використовується виключно в лікарняних закладах. Тому що це питання забору крові. Щоб у нас не вийшло так, що ми тестуємося вдома від коронавірусу, а на ранок виявляємося зараженими гепатитом або туберкульозом. Це питання виключно до лікарняних закладів”, – наголосив він.

За словами Поворозника, швидкі тести будуть безкоштовними й рецепти на них не виписуватимуть.

“Які рецепти в лікарнях? Якщо в лікарню потрапляє хворий, відповідним чином вживаються усі заходи для того, щоб поставити йому діагноз швидко. Ці тести дадуть можливість протягом 30 хвилин встановити діагноз”, – додав він.

Перший заступник голови КМДА також зазначив, що спеціальних ліків проти Covid-2019 немає. За його словами, вірус лікують противірусними препаратами.

Крім того, він повідомив, що наразі у столиці підготовано сім лікарень, серед яких дві дорослих, дві дитячих і один пологовий будинок. Закуплені за міські гроші тест-системи передадуть у вищеназвані заклади.