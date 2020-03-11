Про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент #Букв.
“Це тест-системи не для приватного використання. Це тест-система для використання в умовах лікарні. Вона може бути в аптеках, але використовується виключно в лікарняних закладах. Тому що це питання забору крові. Щоб у нас не вийшло так, що ми тестуємося вдома від коронавірусу, а на ранок виявляємося зараженими гепатитом або туберкульозом. Це питання виключно до лікарняних закладів”, – наголосив він.
За словами Поворозника, швидкі тести будуть безкоштовними й рецепти на них не виписуватимуть.
“Які рецепти в лікарнях? Якщо в лікарню потрапляє хворий, відповідним чином вживаються усі заходи для того, щоб поставити йому діагноз швидко. Ці тести дадуть можливість протягом 30 хвилин встановити діагноз”, – додав він.
Перший заступник голови КМДА також зазначив, що спеціальних ліків проти Covid-2019 немає. За його словами, вірус лікують противірусними препаратами.
Крім того, він повідомив, що наразі у столиці підготовано сім лікарень, серед яких дві дорослих, дві дитячих і один пологовий будинок. Закуплені за міські гроші тест-системи передадуть у вищеназвані заклади.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через коронавірус з завтрашнього дня, 12 березня, в столиці буде запроваджено карантин.
- Обмеження, які ввели у Києві через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні, не впливатимуть на роботу громадського транспорту.