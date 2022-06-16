Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що зараз Росія перебуває у непростому становищі, а успіх України залежить від того, наскільки швидко вона розгорне важке озброєння та піде у контрнаступ.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

За словами Волеса, важке становище РФ насамперед пов’язане з моральним духом та глибиною її резервів. Це робить кожен метр її просування важчим. Водночас Україна отримує нове важке озброєння, що змінить баланс сил.

Росіяни зараз дуже виснажені, оскільки перебувають в полі вже багато часу: розгортати війська РФ почала за три місяці до наступу.

Ключовими моментами для України, на думку міністра, є швидкість розгортання важкого озброєння та успішність контрнаступу .

Також Волес високо оцінив рішучість України та додав, що він дивиться на ситуацію з “обережним оптимізмом”, бо перевага українців в тому, що вони вмотивовані воювати за рідну землю та їх рішуче підтримує світова спільнота.

“Україна почне потрохи відштовхувати Росію та спричинить проблеми в російській армії”, – прогнозує Волес.