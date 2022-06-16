Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.
За словами Волеса, важке становище РФ насамперед пов’язане з моральним духом та глибиною її резервів. Це робить кожен метр її просування важчим. Водночас Україна отримує нове важке озброєння, що змінить баланс сил.
Росіяни зараз дуже виснажені, оскільки перебувають в полі вже багато часу: розгортати війська РФ почала за три місяці до наступу.
Ключовими моментами для України, на думку міністра, є швидкість розгортання важкого озброєння та успішність контрнаступу .
Також Волес високо оцінив рішучість України та додав, що він дивиться на ситуацію з “обережним оптимізмом”, бо перевага українців в тому, що вони вмотивовані воювати за рідну землю та їх рішуче підтримує світова спільнота.
“Україна почне потрохи відштовхувати Росію та спричинить проблеми в російській армії”, – прогнозує Волес.
- Раніше США повідомляли, що підтримають новий союз між Україною, Великою Британією, Польщею та країнами Балтії вразі його створення.
- Зокрема, італійський прем’єр повідомляв, що Європейський союз не має затягувати процес набуття Україною статусу кандидатки в членкині ЄС.