Про це повідомило британське видання BBC.

Відомий наркобарон Пабло Ескобар, якого застрелила поліція в1993 році, незаконно завозив екзотичних тварин для приватного зоопарку. Зокрема, самця та самку бегемота, яких називають “кокаїнові бегемоти”.

Після смерті наркоторговця влада взяла під контроль його маєток, а більшість тварин вивезли й розподілили по зоопарках. Але не бегемотів.

“Перевозити їх було складно з точки зору логістики, тому влада просто залишила їх там, ймовірно, гадаючи, що тварини помруть”, – розповіла колумбійська біологиня Наталі Кастельбланко.

Так, чотири бегемоти залишилися у ставку. Однак, оскільки в Південній Америці немає природних хижаків, бегемоти почали розмножуватися.

За словами експертів, вони почали заполоняти один з головних водних шляхів країни — річку Магдалена.

На цей момент уряд Колумбії стерилізував 24 з понад 80 тварин.

Їм дали хімічну речовину, що зробила їх безплідними.

ДОВІДКА.Пабло Ескобар — колумбійський наркобарон та терорист, один з найвідоміших злочинців усіх часів. У свій час Ескобара вважали одним з найбагатших людей у світі: йому належали дорогі яхти, маєтки та вілли. В 1989 році журнал “Forbes” оцінив його статки в 9 мільярдів доларів.

Ескобар був засновником Медельїнського кокаїнового картелю у 1980-х роках. Діяльність наркокартелю була спрямована на незаконний обіг наркотиків та зброї, відмивання грошей, вбивства, вимагання, викрадення людей тощо.