Президент США Джо Байден під час годинної телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати відреагують "швидко і рішуче", якщо Росія зробить подальші кроки до ескалації конфлікту. Натомість Зеленський попросив американського президента якнайшвидше приїхати в Україну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на звіт Білого дому.

Відповідне запевнення пролунало на тлі попереджень про те, що новий напад РФ на Україну може відбутися вже цього тижня.

“Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США будуть швидко і рішуче реагувати разом зі своїми союзниками та партнерами на будь-яку подальшу агресію Росії проти України. Лідери двох країн погодилися з важливістю шляху дипломатії та стримування у відповідь на дії Росії на кордонах України”, – йдеться у звіті Білого дому.

Своєю чергою, Володимир Зеленський відновив заклики до Вашингтона надати більшу військову та фінансову підтримку Україні.

Окрім цього, він попросив Джо Байдена якнайшвидше відвідати Україну. Натомість щодо цього позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США зазначили, що поїздка Байдена в Україну малоймовірна.

CNN, посилаючись на інформацію від українського високопосадовця, повідомляє, що Зеленський використав дзвінок, аби запропонувати те, що чиновник назвав “конкретними ідеями щодо зменшення російської загрози Україні”, наприклад надання Україні більшої військової підтримки, зокрема й більш сучасне озброєння.

Володимир Зеленський також наголосив президенту США на необхідності значного фінансового пакета для України. За словами чиновника, Зеленський зауважив, що потужна економічна підтримка “покаже Путіну, що Захід підтримує Україну, і що вплив ескалації Путіна не принесе жодних результатів”.