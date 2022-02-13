Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на звіт Білого дому.
Відповідне запевнення пролунало на тлі попереджень про те, що новий напад РФ на Україну може відбутися вже цього тижня.
“Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США будуть швидко і рішуче реагувати разом зі своїми союзниками та партнерами на будь-яку подальшу агресію Росії проти України. Лідери двох країн погодилися з важливістю шляху дипломатії та стримування у відповідь на дії Росії на кордонах України”, – йдеться у звіті Білого дому.
Своєю чергою, Володимир Зеленський відновив заклики до Вашингтона надати більшу військову та фінансову підтримку Україні.
Окрім цього, він попросив Джо Байдена якнайшвидше відвідати Україну. Натомість щодо цього позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США зазначили, що поїздка Байдена в Україну малоймовірна.
CNN, посилаючись на інформацію від українського високопосадовця, повідомляє, що Зеленський використав дзвінок, аби запропонувати те, що чиновник назвав “конкретними ідеями щодо зменшення російської загрози Україні”, наприклад надання Україні більшої військової підтримки, зокрема й більш сучасне озброєння.
Володимир Зеленський також наголосив президенту США на необхідності значного фінансового пакета для України. За словами чиновника, Зеленський зауважив, що потужна економічна підтримка “покаже Путіну, що Захід підтримує Україну, і що вплив ескалації Путіна не принесе жодних результатів”.
- Нагадаємо, 12 лютого Президент США Джо Байден обговорив з Путіним безпекову ситуацію у Європі та нарощування військ РФ на кордонах України.
- Також Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним стосовно загрози вторгнення РФ на територію України.
- Раніше повідомлялось, що у США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, завдяки яким вони припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до завершення Олімпіади-2022.
- Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вдертися в Україну в будь-який момент, зокрема під час Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
- Водночас згідно з даними розвідки Сполучених Штатів Америки, деякі російські чиновники стурбовані тим, що новий напад на Україну буде дорожчим та складнішим, ніж уявляють президент Російської Федерації Володимир Путін та інші високопосадовці.
- На тлі загрози ескалації військового конфлікту з боку Росії адміністрація президента США Джо Байдена протягом останніх кількох місяців продовжує поширювати розвідувальні дані про плани противника, стримуючи РФ.