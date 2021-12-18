Щоб виконати тест, проводиться забір аналізів – з носа, рідше – носоглотки. Таким чином, можна виявити присутність SARS-CoV-2. Він, у свою чергу, є збудником COVID-19

Це попередній діагноз, оскільки наявність негативного результату є показником виключення інфекції. Його використовують, оскільки можна отримати показники швидше, ніж у випадку з ПЛР-тестом. Антиген тест виконується від 10 до 30 хвилин, ПЛР – близько доби.

Принцип роботи тесту на виявлення вірусу COVID-19

Аналіз носоглоткового матеріалу показує наявність вірусного білка при синхронізації вмісту кількох копій. ПЛР-тест виявляє вірусний матеріал на основі дослідження генетики у зразку.

Світова організація охорони здоров’я дозволила проводити експрес-тест у випадках, коли немає можливості провести генетичний аналіз або в умовах тимчасового обмеження. Чутливість дослідження на антиген становить від 80% і вище, а його специфічність від 97% і вище. Але рекомендується підтверджувати отриманий результат показниками молекулярного PCR-тесту.

Принцип проведення аналізу на вірус простий: після забору мазка, отриманий матеріал розміщують на пластині, згодом зчитують результат.

Коли слід проводити випробування

Будь-який бажаючий може пройти експрес-тест на коронавірус у лабораторії Медіалабс. Але є й винятки щодо його проведення:

Фахівці обмежують виконання аналізу на антиген під час початкової стадії захворювання – до 7 днів. Саме в цей період вірус активно розвивається та розмножується в організмі.

Також не проводять тест у момент відсутності прояву симптомів захворювання: температура, відсутність нюху, смакових відчуттів.

Пізні стадії Ковід-19 можуть не показати наявність вірусу. Оскільки в цей період концентрація вірусних бактерій йде на спад, і тест може не виявити їхньої присутності в організмі.

Однозначно, виконати експрес тест слід, якщо є ознаки вірусної пневмонії, і достовірно визначити природу її появи неможливо.

Також лікар призначає проведення аналізу у разі симптоматики коронавірусу – кашель, висока температура, утруднене дихання. При цьому людина мала безпосередній контакт із хворим пацієнтом або протягом певного періоду перебувала в карантинній зоні.

Тимчасові обмеження результату аналізів

Позитивним моментом тесту на антиген є час, який витратили на їх проведення. Як правило, це триває не більше 30 хвилин. Класичний ПЛР-тест виконується не більше 24 годин. Антигенний аналіз дозволяє швидко виявити інфіковану людину та ізолювати її від здорових людей.