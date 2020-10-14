Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Xinhua.
До якої саме війни потрібно готуватися він не уточнив.
Таку заяву лідер КНР зробив під час інспекції Корпусу морської піхоти в місті Чаочжоу Сі.
“Ми повинні спиратися на нинішню ситуацію і мати перспективний погляд, серйозно вивчати і вирішувати непогашені суперечності і реальні потреби, а також планувати посилення морської піхоти”, – підкреслив лідер Китаю.
Варто зазначити, що звернення до армії Сі Цзіньпін зробив після того, як Сполучені Штати створили антикитайську коаліцію і переглянули політику щодо Китаю з часів президента Річарда Ніксона.
- Раніше лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін звернувся до китайців із проханням бути помірними в їжі та економити продовольство.