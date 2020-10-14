Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін закликав військових зосередити свій розум і енергію на підготовці до війни.

Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Xinhua.

До якої саме війни потрібно готуватися він не уточнив.

Таку заяву лідер КНР зробив під час інспекції Корпусу морської піхоти в місті Чаочжоу Сі.

“Ми повинні спиратися на нинішню ситуацію і мати перспективний погляд, серйозно вивчати і вирішувати непогашені суперечності і реальні потреби, а також планувати посилення морської піхоти”, – підкреслив лідер Китаю.

Варто зазначити, що звернення до армії Сі Цзіньпін зробив після того, як Сполучені Штати створили антикитайську коаліцію і переглянули політику щодо Китаю з часів президента Річарда Ніксона.