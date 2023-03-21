Сі та Путін підписали спільну декларацію про «поглиблення партнерства»

Президент Китаю Сі Цзіньпін та глава РФ Володимир Путін підписали спільну декларацію "про ключові аспекти плану китайсько-російського економічного співробітництва до 2030 року".

Про це інформує CNN.

Лідери двох країн взяли участь у церемонії підписання документа в Малахітовій залі кремлівського палацу.

Сторони наголосили, що “українська криза має бути вирішена шляхом мирних переговорів”.

20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна. Переговори тривали чотири з половиною години.

Зауважимо, що після того, як Сі Цзіньпін прибув до Москви 20 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен повторив занепокоєння щодо припинення вогню без виведення російських військ, що “дозволить Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для Росії час”. Він заявив, що “світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах”.

Окрім цього, Білий дім закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій візит до Москви, щоб закликати Володимира Путіна поважати суверенітет України та припинити війну.

Своєю чергою, глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген переконаний, що президент Китаю Сі Цзіньпін, який перебуває з візитом у Москві, не вимагатиме від Росії виведення військ з України, оскільки він не зацікавлений у поваленні Путіна та зміні влади в Кремлі.