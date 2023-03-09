Про це повідомило японське видання Nikkei Asia.

У матеріалі зазначили, що Китай хоче зберегти дружні відносини з Україною.

“Разом з Росією ми не можемо дозволити собі втратити Україну”, — сказало джерело в китайському уряді.

У “мирному” плані включать положення про відновлення економіки. Ймовірно, це вказує на розгляд Пекіном фінансової допомоги Україні.

Китай хоче показати, що може зіграти провідну роль у припиненні війни. Сі Цзіньпін розглядає можливість прийняти пропозицію Путіна і приїхати до Москви, щоб презентувати “мирний” план.

Пекін планує, що це може зробити країну справжнім співрозмовником у питанні про припинення вогню. Такий крок поставив би Китай у вигідне становище, що дозволяє залучити на свій бік західні країни.