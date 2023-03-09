Про це повідомило японське видання Nikkei Asia.
У матеріалі зазначили, що Китай хоче зберегти дружні відносини з Україною.
“Разом з Росією ми не можемо дозволити собі втратити Україну”, — сказало джерело в китайському уряді.
У “мирному” плані включать положення про відновлення економіки. Ймовірно, це вказує на розгляд Пекіном фінансової допомоги Україні.
Китай хоче показати, що може зіграти провідну роль у припиненні війни. Сі Цзіньпін розглядає можливість прийняти пропозицію Путіна і приїхати до Москви, щоб презентувати “мирний” план.
Пекін планує, що це може зробити країну справжнім співрозмовником у питанні про припинення вогню. Такий крок поставив би Китай у вигідне становище, що дозволяє залучити на свій бік західні країни.
- 7 березня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, захищаючи свою позицію щодо повномасштабної війни та свої тісні зв’язки із Росією, заявив, що Сполучені Штати повинні змінити своє “спотворене” ставлення до Китаю, інакше почнеться “конфлікт і конфронтація”.
- Очільник МЗС Китаю Цінь Ган порівняв будь-яку військову допомогу Росії до постачання зброї США до Тайваню. Він розкритикував Штати через “втручання” в справи іншої країни.