Лідер Китаю Сі Цзіньпін не продемонстрував жодних ознак зміни своєї позиції щодо повномасштабної війни Росії проти України після переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Politico.

На другий день візиту Макрона до Китаю Сі Цзіньпін зайняв свою давню позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що “всі сторони” мають “обґрунтовані побоювання з приводу безпеки”, і не дав жодних натяків на те, що він буде використовувати свій вплив для припинення війни в Україні.

“Китай готовий разом із Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати раціональність і спокій”, – сказав Сі під час пресконференції у Пекіні.

А також додав, що мирні переговори мають бути відновлені якомога швидше з урахуванням “міркувань безпеки всіх сторін з посиланням на статут ООН”.

Президент Франції прибув до Китаю в середу, 5 квітня, в надії змусити Китай використати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні, а також змусити Пекін виступити проти загрози Кремля розмістити ядерні ракети в Білорусі.

За словами французького дипломата, обізнаного про перебіг переговорів, під час особистої зустрічі з Сі Макрон висловив занепокоєння Заходу щодо того, що Пекін постачатиме зброю у РФ.

“Президент закликав Сі не здійснювати постачання в Росію, які допоможуть їй продовжувати війну проти України. Сі відповів, що ця війна не його”, – розповів дипломат на умовах анонімності, описуючи закрите засідання.

За даними Politico, переговори, які чиновник Єлисейського палацу назвав “відвертими й конструктивними” – у підсумку тривали півтори години.

У п’ятницю Сі та Макрон вирушать до китайського міста Гуанчжоу, де проведуть додаткові переговори та приватну вечерю.

Зазначимо, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Пекіні Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і ЄС повинні встановити правильне взаєморозуміння та уникати непорозумінь і “помилкових суджень”.

Своєю чергою, фон дер Ляєн зазначила, що попередила Китай, що будь-які постачання зброї до РФ “суттєво зашкодять” відносинам.

Президентка Європейської також заявила, що під час візиту до Пекіна закликала президента Китаю звернутися до президента України Володимира Зеленського.

Фон дер Ляєн відповідала на запитання на пресконференції про те, чи реально, що Китай може тиснути на президента Росії Володимира Путіна, щоб той припинив війну проти України.

Окрім цього, вона зауважила, що обговорювала дисбаланси в торгівлі між ЄС і Китаєм, висловила глибоку стурбованість ЄС ядерними загрозами через розташування російської зброї в Білорусі, і наголосила, що позиція Китаю в Раді безпеки ООН дає відповідальність використовувати свій вплив у дружбі з Росією.

Також фон дер Ляєн заявила на зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, що відносини між ЄС і Китаєм стали “складними за минулі роки”.

“Важливо, щоб ми сьогодні разом обговорили всі аспекти цих відносин”, – пояснила вона, особливо в нинішньому “нестабільному геополітичному середовищі”.