Наступного тижня лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку широкомасштабної війни. До цього глава КНР відвідає Москву для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомило The Wall Street Journal.

Очікується, що розмова Сі Цзіньпіня та Володимира Зеленського відбудеться онлайн. Зустрічі можуть відображати зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні.

Анонімні джерела стверджують, що лідер Китаю розглядає можливість відвідування інших європейських країн, але повний маршрут ще не підтверджено.

Раніше в Європі сприйняли скептично спроби Пекіну “зіграти роль миротворця” в Україні. Його зустрічі з главами країн, які ведуть війну, можуть зміцнить репутацію Пекіна як глобального посередника після того, як він сприяв дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном.

Закордонна поїздка стане першою для Сі Цзіньпіня після того, як він отримав третій термін на посаді глави держави Китаю. Зустрічі відбудуться, коли 69-річний лідер прагне підвищити статус державного діяча світового масштабу та впоратися із загостренням конкуренції зі США та їхніми союзниками.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит про коментарі.

Зазначено, що досягнення припинення війни в Україні є важчим завданням, ніж саудівсько-іранська угода. Обидві сторони вважають, що надто багато ще належить розіграти на полі бою, та жоден не виявив бажання припинити боротьбу. Попри це Пекін активно зацікавлений у припиненні війни.

Російський напад на Україну змусив Китай балансувати між “безмежним” партнерством РФ, близькими стосунками лідера КНР і Путіним, а також зростанням недовіри та напруженості з США та їхніми союзниками.

У Пекіні заявляли, що вважають Україну суверенною державою, але утрималися від засудження російських військових дій та не визначили їх як вторгнення. Водночас у РФ заявили, що поділяють погляди Пекіна на конфлікт і вітають мирну пропозицію Китаю.

До повномасштабного вторгнення Китай був найбільшим торговим партнером України. Країна імпортувала майже 30% кукурудзи та інвестувала в інфраструктурні проєкти. Торгівля між Китаєм і Україною впала на 60% у 2022 році порівняно з роком раніше до 7,6 мільярда доларів, але товарообіг між Москвою та Пекіном зріс приблизно на 29% порівняно з роком раніше до 190 мільярдів доларів.

Росія почала активніше використовувати китайську валюту, юань, а Китай став значним покупцем нафти та газу після скорочення продажів в ЄС.