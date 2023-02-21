Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, зустріч лідера Китаю та президента РФ стане частиною просування мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики не застосовувати ядерну зброю.

У виданні зазначили, що домовленості щодо візиту наразі знаходяться на ранній стадії, і термінів ще не визначено. Проте Сі Цзіньпін може відвідати РФ у квітні або на початку травня, коли Росія святкуватиме перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні.

За інформацією МЗС Китаю, головний китайський дипломат Ван І збирався відвідати Москву у вівторок, щоб обговорити китайсько-російські відносини та “міжнародні й регіональні питання, що становлять спільний інтерес”. Відтак, Ван І, ймовірно, під час свого візиту в Москву обговорить і поїздку Сі Цзіньпіна в Москву.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запит про коментар. У Німеччині китайський дипломат Ван І сказав, що цього тижня Китай оприлюднить документ із позицією щодо України, приурочений до перших роковин широкомасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, під час свого виступу у штаб-квартирі НАТО, заявив, що зустрівся з паном Ваном і почув ключові елементи плану Китаю. Він сказав, що Київ чекає на повний текст, перш ніж робити висновки, але зазначив, що принцип територіальної цілісності повинен бути наріжним каменем.

“Тому що, якщо будь-яка країна допомагає Росії зруйнувати територіальну цілісність України, то підривається принцип, і меседж ясний: будь-хто інший може зробити це в будь-якій іншій конкретній ситуації на карті світу”, – сказав Дмитро Кулеба.

Зокрема, США посилюють тиск на Китай через його позицію щодо України. Державний секретар Ентоні Блінкен заявив минулими вихідними, що Китай розглядає можливість постачати зброю Росії, і він застеріг Китай від цього кроку. Натомість Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що США є країною, яка постачає зброю для війни.

Крім цього, зауважимо, що глава Китаю Сі Цзіньпін планує виступити з промовою про мир 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Про те, що 24 лютого очікується виступ Сі Цзіньпіна, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. У Римі він зустрівся з головним китайським дипломатом Ван І, який і розповів йому про наміри глави Китаю.

“Ван І сказав мені, що Сі виступить з промовою про мир у роковини вторгнення РФ в Україну 24 лютого”, – заявив Антоніо Таяні.