Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Китайський лідер Сі Цзіньпін провів 90-хвилинну телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Бесіда була присвячена темі російської агресії в Україні.
Лідери держав підтвердили повагу до територіальної цілісності та суверенітету України, а також зійшлися на необхідності термінового припинення вогню між сторонами конфлікту.
“Глави двох держав підтвердили свою відданість повазі до територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з невідкладністю досягнення припинення вогню”, – йдеться у заяві Єлисейського палацу.
Зокрема було наголошено на необхідності підтримки всіх зусиль з надання гуманітарної підтримки Україні.
- Нагадаємо, наприкінці березня, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон провів відверту розмову з Сі Цзіньпіном.
- Разом з тим у міністерстві оборони США повідомили, що на даному етапі не помітили ознак того, щоб Китай якось допомагав Росії у війні проти України.