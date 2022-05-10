Лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін наголосив на повазі до суверенітету України та необхідності припинення вогню між сторонами конфлікту.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Китайський лідер Сі Цзіньпін провів 90-хвилинну телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. Бесіда була присвячена темі російської агресії в Україні.

Лідери держав підтвердили повагу до територіальної цілісності та суверенітету України, а також зійшлися на необхідності термінового припинення вогню між сторонами конфлікту.

“Глави двох держав підтвердили свою відданість повазі до територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з невідкладністю досягнення припинення вогню”, – йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Зокрема було наголошено на необхідності підтримки всіх зусиль з надання гуманітарної підтримки Україні.