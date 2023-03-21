Вчора, 20 березня, відбулася зустріч президента Росії Володимир Путіна з главою Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої лідери двох країн обговорили пропозицію Пекіна щодо припинення вогню в Україні.

Про це інформує Reuters.

За даними видання, сьогодні, 21 березня, лідери двох країн знову зустрілися у межах триденного візиту Сі Цзіньпіна до Москви.

Візит Сі є поштовхом для Москви, оскільки вона намагається закріпитися у своїй повномасштабній війні проти України, яка триває вже понад рік. Проте Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про намір КНР забезпечити “дипломатичне прикриття” передбачуваних звірств Росії у війні проти України.

Хоча Китай намагався представити себе як потенційного “миротворця” у російсько-українській війні, візит Сі до Москви підкреслив дедалі тісніші відносини між РФ і Китаєм та їхній виклик Заходу.

Вчора переговори двох лідерів тривали понад чотири години. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Сі в понеділок обговорили пропозицію Китаю, яка закликає до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні.

“Був дуже ґрунтовний обмін думками, серйозна розмова”, – сказав Пєсков.

Проте він відмовився надати додаткові подробиці, сказавши журналістам чекати спільної заяви у вівторок за результатами другого дня переговорів.

Своєю чергою, Блінкен наголосив, те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна, свідчить про те, що Китай не відчуває відповідальності притягнути Кремль до відповідальності за жорстокості, скоєні в Україні.

“І замість того, щоб засудити їх, він радше надасть дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала вчиняти ті самі злочини”, — зазначив він.

Разом з тим, Блінкен зауважив, що “елементи” мирної пропозиції Китаю щодо війни відповідають зусиллям, які підтримають США.

“Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільних осіб і, справді, перший елемент закликає до підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн”.

Водночас будь-які заклики до припинення вогню, “які не передбачають виведення російських військ з території України, фактично означатимуть підтримку ратифікації російського завоювання”, оскільки це “дозволить Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для Росії час”.

Блінкен заявив, що “світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах”.

Зауважимо, що президент Китаю Сі Цзіньпін запросив свого російського колегу Володимира Путіна відвідати Китай. Це відбулося наступного ж дня після візиту глави КНР до Москви.

Запрошення Сі Цзіньпіна вже прийняв і прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Президент Китаю зустрівся з ним у вівторок, запросивши його відвідати свою країну якомога швидше, щоб налагодити тісніші стосунки із новим прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.