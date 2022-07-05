Про це повідомило японське видання Yomiuri.

Путін запросив голову КНР під час телефонної розмови 15 червня, коли привітав його з 69-річчям. Проте китайський лідер відмовив, заявивши, що у країні – новий спалах COVID-19.

Видання зазначило, що Сі Цзіньпін намагається не робити різких кроків як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Зокрема напередодні з’їзду Комуністичної партії Китаю, який пройде в другій половині 2022 року. Yomiuri припустило, що у такий спосіб КНР хоче уникнути подальшого конфлікту зі США та Європою. Це пов’язано з економічними санкціями щодо РФ.

Сі Цзіньпін не відвідував інші країни з кінця січня 2020 року. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що інформація стосовно відхилення запрошення не відповідає дійсності, хоча додав, що у Китаї продовжуються коронавірусні обмеження. Він сказав, що у випадку послаблення обмежень візити буде здійснено.