Лідер Китаю Сі Цзіньпін ввечері 7 грудня прибув до Саудівської Аравії з візитом, який може поглибити відносини між найбільшим у світі імпортером і найбільшим експортером нафти на тлі напружених американсько-саудівських взаємин і глобальної перестановки влади, прискореної війною РФ проти України.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

В аеропорту Ер-Ріяда його зустріли міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд і глава суверенного фонду королівства Ясір Аль-Румайян.

Обидві сторони кажуть, що їхні відносини залишаються переважно економічними. Китай є головним торговельним партнером Саудівської Аравії та найбільшим покупцем її нафти, і очікується, що ця тенденція лише прискориться. Але зростаючі військові та геополітичні аспекти їхньої взаємодії тривожать Вашингтон, який протягом тривалого часу був домінуючою силою безпеки в багатому на енергоресурси регіоні, який зараз шукає додаткових партнерів, включаючи суперників США.

Ця поїздка акцентує зростаючий вплив Пекіна на Близькому Сході, де він також розвинув зв’язки з саудівським суперником Іраном, і відбувається тому, що більшість країн, що розвиваються, уникають вибору між РФ та Україною, попри заклики Заходу. Ер-Ріяд, зокрема, висловив бажання поставити власні інтереси на перше місце, але каже, що це не має на меті віддати перевагу Москві чи Пекіну перед Вашингтоном.

Китай ще не продемонстрував зацікавленості чи здатності витіснити широку роль США на Близькому Сході, а саудівці насправді не хочуть замінити США як свого головного гаранта безпеки, кажуть аналітики. Але минулими роками Китай продав безпілотники та допоміг виготовити балістичні ракети. Країни обговорили будівництво військово-морської бази в Червоному морі, одному з найбільш стратегічних водних шляхів світу.

Поїздка Сі буде ретельно досліджена на предмет підказок про траєкторію більш незалежної зовнішньої політики Саудівської Аравії під керівництвом наслідного принца Мохаммеда бін Салмана, чия особиста неприязнь до президента Байдена поглибила більшу напруженість між країнами.

Ця поїздка неминуче призведе до порівняння з візитом президента Байдена до Саудівської Аравії в липні, де він вперше зустрівся з принцом Мухаммедом, попри критику вдома щодо прав людини. Байден сказав групі арабських лідерів — меншій за ту, яка збиралася зустрітися з Сі, — що США не залишать у регіоні вакуум, який заповнять Китай, Росія чи Іран.

Люди, обізнані з підготовкою до візиту, кажуть, що китайського лідера чекає тепліший прийом, подібний до того, який був у 2017 році колишнього президента Дональда Трампа.

Оголошуючи про поїздку у вівторок, саудівці заявили, що Сі та принц Мухаммед підпишуть документ про стратегічне партнерство та принаймні 20 початкових угод на суму понад 29 мільярдів доларів.

Будь-які досягнення між Китаєм і Саудівською Аравією у сфері телекомунікацій і озброєнь піддаватимуться пильному контролю з боку Вашингтона, який звернув увагу своїх близькосхідних партнерів на те, що така співпраця може врешті-решт загрожувати інтересам національної безпеки США і тим самим поставити під загрозу американську військову присутність у цих країнах.

Терпіння Вашингтона щодо відносин його партнерів із Пекіном було перевірено минулого року, коли адміністрація Байдена дізналася, що Китай таємно будує те, що, на думку спецслужб США, було військовим об’єктом у порту в Об’єднаних Арабських Еміратах, де також розміщені американські війська. Після низки зустрічей і візитів офіційних осіб США будівництво було призупинено.