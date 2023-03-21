Президент Китаю Сі Цзіньпін запросив свого російського колегу Володимира Путіна відвідати Китай. Це відбулося на наступний день після візиту глави КНР до Москви.

Про це повідомило CNN.

Обидва лідери провели перемовини, що застереження західних союзників може призвести до незначного дипломатичного прориву щодо війни в Україні.

Запрошення Сі Цзіньпіна вже прийняв прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Президент Китаю зустрівся з ним у вівторок, запросивши його відвідати країну якомога швидше, щоб налагодити тісніші стосунки з новим прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Сі Цзіньпінь пробуде в Росії три дні. Країна намагається представити себе посередником у війні в Україні, закликавши до припинення вогню та мирних переговорів у пропозиції минулого місяця.

Київ разом з західними союзниками скептично сприймають пропозицію Китаю щодо розв’язання війни. Країни ґрунтуються на побоюваннях, що жодна пропозиція Пекіна поки що не підтримує вимогу України щодо відступу всіх російських військ з її території.