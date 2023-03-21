Про це повідомило CNN.

Обидва лідери провели перемовини, що застереження західних союзників може призвести до незначного дипломатичного прориву щодо війни в Україні.

Запрошення Сі Цзіньпіна вже прийняв прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Президент Китаю зустрівся з ним у вівторок, запросивши його відвідати країну якомога швидше, щоб налагодити тісніші стосунки з новим прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.

Сі Цзіньпінь пробуде в Росії три дні. Країна намагається представити себе посередником у війні в Україні, закликавши до припинення вогню та мирних переговорів у пропозиції минулого місяця.

Київ разом з західними союзниками скептично сприймають пропозицію Китаю щодо розв’язання війни. Країни ґрунтуються на побоюваннях, що жодна пропозиція Пекіна поки що не підтримує вимогу України щодо відступу всіх російських військ з її території.