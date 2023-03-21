Про це повідомило CNN.
Обидва лідери провели перемовини, що застереження західних союзників може призвести до незначного дипломатичного прориву щодо війни в Україні.
Запрошення Сі Цзіньпіна вже прийняв прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Президент Китаю зустрівся з ним у вівторок, запросивши його відвідати країну якомога швидше, щоб налагодити тісніші стосунки з новим прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном.
Сі Цзіньпінь пробуде в Росії три дні. Країна намагається представити себе посередником у війні в Україні, закликавши до припинення вогню та мирних переговорів у пропозиції минулого місяця.
Київ разом з західними союзниками скептично сприймають пропозицію Китаю щодо розв’язання війни. Країни ґрунтуються на побоюваннях, що жодна пропозиція Пекіна поки що не підтримує вимогу України щодо відступу всіх російських військ з її території.
- 20 березня переговори між главою Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Росії Володимиром Путіним завершилися.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про намір КНР забезпечити “дипломатичне прикриття” передбачуваних звірств Росії у війні проти України.
- Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву розкритикував спроби Китаю виступити в ролі “миротворця” у повномасштабній війні РФ проти України, тоді як Китай продовжує “погрожувати війною” самокерованому острову.