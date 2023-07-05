За інформацією ЗМІ, ще у березні, під час візиту до Росії, президент КНР Сі Цзіньпінь особисто попередив президента РФ Володимира Путіна, аби він не завдавав ядерного удару по Україні.

Джерело: Financial Times

Видання, з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, зазначає, що з того часу китайські посадовці у розмовах з офіційними особами інших держав називають відмову РФ від ядерних погроз своїм досягненням.

Саме це допомагає КНР відновлювати відносини з європейськими країнами.

Попри те, що офіційний Китай не засудив РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, він публічно виступає проти застосування ядерної зброї. Захід сподівається, що Сі Цзіньпінь дотримується такої ж позиції і за зачиненими дверима.

“Китай взяв на себе відповідальність за відправлення повідомлення на всіх рівнях”, — сказав у коментарі FT ожин з американських посадовців.

Своєю чергою джерела, близькі до Кремля, повідомили виданню, що президент РФ особисто вирішив, що удар по Україні тактичною ядерною зброєю не принесе бажаної переваги Росії.

Вони пояснили, що на думку Путіна, ядерний удар, найімовірніше, перетворить території, які прагне окупувати РФ, “на опромінені пустки”, а такий сценарій не допоможе окупантам просуватись на фронті.