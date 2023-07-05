Джерело: Financial Times
Видання, з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, зазначає, що з того часу китайські посадовці у розмовах з офіційними особами інших держав називають відмову РФ від ядерних погроз своїм досягненням.
Саме це допомагає КНР відновлювати відносини з європейськими країнами.
Попри те, що офіційний Китай не засудив РФ через повномасштабне вторгнення в Україну, він публічно виступає проти застосування ядерної зброї. Захід сподівається, що Сі Цзіньпінь дотримується такої ж позиції і за зачиненими дверима.
“Китай взяв на себе відповідальність за відправлення повідомлення на всіх рівнях”, — сказав у коментарі FT ожин з американських посадовців.
Своєю чергою джерела, близькі до Кремля, повідомили виданню, що президент РФ особисто вирішив, що удар по Україні тактичною ядерною зброєю не принесе бажаної переваги Росії.
Вони пояснили, що на думку Путіна, ядерний удар, найімовірніше, перетворить території, які прагне окупувати РФ, “на опромінені пустки”, а такий сценарій не допоможе окупантам просуватись на фронті.
- Вчені працювали над тим, щоб створити найбільш реалістичну з наукової точки зору симуляцію ядерної війни і візуалізувати це у вигляді відео.
- США не помітили змін у ядерній позиції Росії відтоді, як власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин здійснив спробу заколоту, кинувши виклик керівництву Кремля.