У Міністерстві оборони України заявили, що часам під час боїв на Донбасі Росія втрачає у 10 разів більше особового складу війська, ніж Україна.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Вона нагадала, що втрати — неминучий наслідок війни. Крім того, як сказала Маляр, одна з головних задач — знищення фізичної сили противника.

“У нас бувають такі дні на сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий”, — зауважила заступниця.

За словами Маляр, у 2014-15 роках ворог також зазнавав більших збитків, ніж ЗСУ, але відтоді коефіцієнт втрат зріс майже у 2 рази на користь України.

Нагадаємо, що в Україні триває 400-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські воїни ліквідували вже більш як 172 тисячі російських армійців.