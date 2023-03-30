Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
Вона нагадала, що втрати — неминучий наслідок війни. Крім того, як сказала Маляр, одна з головних задач — знищення фізичної сили противника.
“У нас бувають такі дні на сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий”, — зауважила заступниця.
За словами Маляр, у 2014-15 роках ворог також зазнавав більших збитків, ніж ЗСУ, але відтоді коефіцієнт втрат зріс майже у 2 рази на користь України.
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