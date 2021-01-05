Січневий локдаун: як працюватимуть заклади різних сфер у Києві

З 8 по 24 січня Кабмін вводить жорсткі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Вони діятимуть на всій території України. На цей проміжок часу деякі сфери діяльності змінять свій формат та графік роботи.

У пресслужбі КМДА розповіли, як працюватимуть заклади у Києві.

Торгівля та громадське харчування.

Забороняється:

робота кафе, ресторанів, барів (окрім замовлень на винос та доставлення);

робота непродовольчих магазинів (окрім торгівлі ліками, виробами медпризначення, засобами гігієни, зв’язку, ветпрепаратами, кормами);

робота ТРЦ (окрім торгівлі дозволеною групою товарів, якщо магазин має окремий вхід);

робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Дозволяється:

робота магазинів, понад 60% площі яких призначено для торгівлі харчовими продуктами та дозволеною групою товарів.

Побутове обслуговування

Забороняється:

приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення.

Дозволяється:

робота фінансових установ та операторів поштового зв’язку;

медична та ветеринарна практика;

діяльність АЗС (без зон харчування);

техобслуговування та ремонт транспортних засобів;

робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Культура, дозвілля, спорт

Забороняється:

проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших);

діяльність культових споруд та приміщень, якщо не дотримано норми 1 особа на 5 кв. м, та проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію у 1,5 м;

робота закладів культури та розважальної діяльності;

робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім національних збірних команд);

концерти, ярмарки, атракціони, ковзанки тощо;

Дозволяється:

проведення офіційних спортивних заходів без глядачів.

Освіта

Забороняється:

відвідування закладів освіти.

Дозволяється:

дистанційне навчання шкіл та вишів із 11 січня;

функціонування дитячих садочків.

Транспорт

Громадський транспорт працюватиме, але перевозитиме пасажирів у межах кількості місць для сидіння. Інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Також в КМДА повідомили про можливі обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей у платформах та у вагонах.

Державні установи та структури

Зазначається, що державні установи рекомендовано перевести на дистанційну роботу. ЦНАПи надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги (свідоцтво про народження, паспорт тощо) та електронні послуги.

У громадських місцях та транспорті заборонено знаходитися без захисних масок. На вулицях необхідно перебувати із документами, які посвідчують особу. Самовільне залишення місця самоізоляції та обсервації також заборонено.