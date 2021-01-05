Covid-19 Україна

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Січневий локдаун: як працюватимуть заклади різних сфер у Києві

З 8 по 24 січня Кабмін вводить жорсткі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Вони діятимуть на всій території України. На цей проміжок часу деякі сфери діяльності змінять свій формат та графік роботи.

Вівторок, 5 січня 2021, 20:26

У пресслужбі КМДА розповіли, як працюватимуть заклади у Києві.

Торгівля та громадське харчування.

Забороняється:

  • робота кафе, ресторанів, барів (окрім замовлень на винос та доставлення);
  • робота непродовольчих магазинів (окрім торгівлі ліками, виробами медпризначення, засобами гігієни, зв’язку, ветпрепаратами, кормами);
  • робота ТРЦ (окрім торгівлі дозволеною групою товарів, якщо магазин має окремий вхід);
  • робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Дозволяється:

  • робота магазинів, понад 60% площі яких призначено для торгівлі харчовими продуктами та дозволеною групою товарів.

Побутове обслуговування

Забороняється:

  • приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення.

Дозволяється:

  • робота фінансових установ та операторів поштового зв’язку;
  • медична та ветеринарна практика;
  • діяльність АЗС (без зон харчування);
  • техобслуговування та ремонт транспортних засобів;
  • робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Культура, дозвілля, спорт

Забороняється:

  • проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших);
  • діяльність культових споруд та приміщень, якщо не дотримано норми 1 особа на 5 кв. м, та проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію у 1,5 м;
  • робота закладів культури та розважальної діяльності;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім національних збірних команд);
  • концерти, ярмарки, атракціони, ковзанки тощо;

Дозволяється:

  • проведення офіційних спортивних заходів без глядачів.

Освіта

Забороняється:

  • відвідування закладів освіти.

Дозволяється:

  • дистанційне навчання шкіл та вишів із 11 січня;
  • функціонування дитячих садочків.

Транспорт

Громадський транспорт працюватиме, але перевозитиме пасажирів у межах кількості місць для сидіння. Інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Також в КМДА повідомили про можливі обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей у платформах та у вагонах.

Державні установи та структури

Зазначається, що державні установи рекомендовано перевести на дистанційну роботу. ЦНАПи надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги (свідоцтво про народження, паспорт тощо) та електронні послуги. 

У громадських місцях та транспорті заборонено знаходитися без захисних масок. На вулицях необхідно перебувати із документами, які посвідчують особу. Самовільне залишення місця самоізоляції та обсервації також заборонено.

  • Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
  • У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
Теги: Kyiv, карантин, локдаун

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