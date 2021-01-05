Січневий локдаун: як працюватимуть заклади різних сфер у Києві

У пресслужбі КМДА розповіли, як працюватимуть заклади у Києві.
Торгівля та громадське харчування.
Забороняється:
- робота кафе, ресторанів, барів (окрім замовлень на винос та доставлення);
- робота непродовольчих магазинів (окрім торгівлі ліками, виробами медпризначення, засобами гігієни, зв’язку, ветпрепаратами, кормами);
- робота ТРЦ (окрім торгівлі дозволеною групою товарів, якщо магазин має окремий вхід);
- робота непродовольчих ринків та ярмарків.
Дозволяється:
- робота магазинів, понад 60% площі яких призначено для торгівлі харчовими продуктами та дозволеною групою товарів.
Побутове обслуговування
Забороняється:
- приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері побутового обслуговування населення.
Дозволяється:
- робота фінансових установ та операторів поштового зв’язку;
- медична та ветеринарна практика;
- діяльність АЗС (без зон харчування);
- техобслуговування та ремонт транспортних засобів;
- робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Культура, дозвілля, спорт
Забороняється:
- проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших);
- діяльність культових споруд та приміщень, якщо не дотримано норми 1 особа на 5 кв. м, та проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не забезпечено дистанцію у 1,5 м;
- робота закладів культури та розважальної діяльності;
- робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім національних збірних команд);
- концерти, ярмарки, атракціони, ковзанки тощо;
Дозволяється:
- проведення офіційних спортивних заходів без глядачів.
Освіта
Забороняється:
- відвідування закладів освіти.
Дозволяється:
- дистанційне навчання шкіл та вишів із 11 січня;
- функціонування дитячих садочків.
Транспорт
Громадський транспорт працюватиме, але перевозитиме пасажирів у межах кількості місць для сидіння. Інтервал руху громадського транспорту може бути змінено. Також в КМДА повідомили про можливі обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей у платформах та у вагонах.
Державні установи та структури
Зазначається, що державні установи рекомендовано перевести на дистанційну роботу. ЦНАПи надаватимуть лише надзвичайно важливі послуги (свідоцтво про народження, паспорт тощо) та електронні послуги.
У громадських місцях та транспорті заборонено знаходитися без захисних масок. На вулицях необхідно перебувати із документами, які посвідчують особу. Самовільне залишення місця самоізоляції та обсервації також заборонено.
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.