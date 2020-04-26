Влада Сицилії в рамках стратегії по відновленню туризму на острові після закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 випустять ваучери, які нададуть значні знижки туристам.

Про це пише італійське видання Palermo Today.

“Ми готуємо 600 тисяч туристичних ваучерів, які ми випустимо на ринок і які ми надамо туристам, які залишаться на Сицилії мінімум на 3 ночі. Ми будемо закуповувати послуги у всіх секторах туристичного ланцюжка. Ми виділяємо 50 мільйонів, щоб спробувати надати ліквідність компаніям. Ми знаємо, що не вирішимо проблему, але, безумовно, ці невеликі ресурси підтримають галузь”, – заявив регіональний радник з туризму Манліо Мессіна.

Він зазначив, що ваучери будуть доступні, як тільки подорожі знову будуть дозволені.

“Це може бути вже в липні-серпні або в жовтні. Деталі будуть надані, коли фінансові питання будуть затверджені”, – додав радник.

Водночас, італійський журнал Balarm уточнює, що ваучер можна буде придбати за символічну ціну 20 євро. Він дозволить туристам отримати послуги вартістю 300 – 400 євро.

Наприклад, купивши ваучер, ви зможете скористатися безкоштовною ніччю в готелі (за умови, якщо проведете там мінімум три ночі), отримати квитки на поїздку на автобусі або поїзді, а також відвідати музей або археологічний район.