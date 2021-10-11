Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Люди шикуються в черги в паби і магазини, які відкрилися опівночі в понеділок. Інші ж поспішили відвідати друзів і близьких.

COVID-обмеження забороняли ходити один до одного в гості і поїздки далі, ніж на 5 км, через що багато сімей довго не могли бачитися.

Але тепер більшість обмежень знято для повністю вакцинованих людей.

Тепер жителі Сіднея можуть разом обідати в кафе і ресторанах, а також відвідувати тренажерні зали, бібліотеки і басейни. У понеділок в перукарні і манікюрні салони стояли довгі черги.

Найбільшому місту Австралії було дозволено вийти з карантину після того, як у штаті Новий Південний Уельс повністю вакцинували 70% жителів старше 16 років. Ще більше обмежень знімуть після того, як 80% людей отримають обидві дози вакцини.

В даний час більше 90% отримали першу дозу.

Штати Квінсленд, Західна Австралія, Південна Австралія, Тасманія та Північна територія закрили свої кордони, тому там не фіксуються випадки зараження коронавірусом.