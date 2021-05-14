Сіднейські казино в рамках боротьби з відмиванням коштів заборонять готівку.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Таке рішення було прийнято після розслідування, яке викрило злочинну діяльність в казино Crown Resorts в деяких містах Австралії.

Після розслідування на компанію Crown чинився величезний тиск з метою реформування своєї гральної діяльності.

Було встановлено, що Crown “сприяла відмиванню грошей, піддаючи персонал ризику затримання в іноземній юрисдикції та підтримуючи комерційні відносини з особами”, пов’язаними зі злочинними групами.

Результати не дозволили компанії, контрольний пакет акцій якої належить мільярдерові Джеймсу Пакеру, отримати ліцензію на управління своїм недавно побудованим казино в Сіднеї.

Управління з азартних ігор і алкогольних напоїв заявило, що Crown заборонить використання готівки в сіднейських казино: The Star і ще не відкритому Crown Sydney.

Крім того, мережі Crown заборонили використовувати готівку в своїх казино в Мельбурні і Перті.