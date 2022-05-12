Німецький техногігант Siemens виходить з ринку РФ. Через санкції Заходу прибуток концерну у другому кварталі впав на 625 мільйонів доларів.

Про це повідомили на сайті компанії.

Siemens працювала в Росії близько 170 років. Компанія має три тисячі співробітників. Німецький гігант електроніки був одним з тих, хто від 24 лютого не залишив бізнес у РФ.

У фінансовому звіті компанія зазначила, що вона отримала в другому кварталі 0,6 мільярда євро, або близько 625 мільйонів доларів, після санкцій. У березні концерн зупинив бізнес та вдався до аналізу наслідків усіх накладених обмежень, але продовжував місцеве обслуговування та технічне обслуговування бізнесу.

За словами президента і виконавчого директора Siemens Роланда Буша, рішення залишити російський ринок було непростим. Компанія розпочала процедуру зупинення виробничої діяльності.

У 2020 році німецький техногігант виділив енергетичний підрозділ окремій компанії Siemens Energy. Вона була одним з основних постачальників енергообладнання Росії.