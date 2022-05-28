Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.
За його словами, попри те, що Сєвєродонецьк підконтрольний Україні у місті не вщухають обстріли. Однак російські окупаційні війська продовжують контролювати територію готелю “Мир”.
Зокрема серед особового складу росіян спостерігаються значні втрати. Водночас в селах на підступах до Сєвєродонецька тривають бої.
“Обстріли не вщухають, найгарячіше — в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором орки досі контролюють територію готелю “Мир”, далі не просунулися, мають значні втрати. Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька”, — наголосив голова ОВА.
Слід зауважити, що зараз російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують заяви командирів самопроголошеної “ЛНР”, що Сєвєродонецьк начебто оточено. Проте це не відповідає дійсності.
- Нагадаємо, що російські військові не впоралися з бойовими завданнями у міській місцевості протягом усієї війни, тож навряд чи вони зможуть швидко просуватися Сєвєродонецьком.
- Варто зазначити, що станом на початок 94-ої доби повномасштабного російського вторгнення, основні сили противника сконцентровані на Донецькому напрямку, де він проводить активні наступальні дії.
- За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують заяви командирів самопроголошеної “ЛНР”, що Сєвєродонецьк начебто оточено. Проте це не відповідає дійсності.
- Російські окупанти продовжують наступ у Луганській області, обстрілюючи населені пункти регіону. Унаслідок постійних обстрілів в області значні руйнування та знову є загиблі серед цивільних мешканців. Минулої доби загинуло 5 мирних осіб.