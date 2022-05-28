Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

За його словами, попри те, що Сєвєродонецьк підконтрольний Україні у місті не вщухають обстріли. Однак російські окупаційні війська продовжують контролювати територію готелю “Мир”.

Зокрема серед особового складу росіян спостерігаються значні втрати. Водночас в селах на підступах до Сєвєродонецька тривають бої.

“Обстріли не вщухають, найгарячіше — в Сєвєродонецьку. Місто під українським прапором орки досі контролюють територію готелю “Мир”, далі не просунулися, мають значні втрати. Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька”, — наголосив голова ОВА.

Слід зауважити, що зараз російські пропагандистські ЗМІ розповсюджують заяви командирів самопроголошеної “ЛНР”, що Сєвєродонецьк начебто оточено. Проте це не відповідає дійсності.