25 червня 2022 року, росіяни повністю окупували Сєвєродонецьк. Наразі українські військові відійшли на більш підготовлені позиції. Водночас виїхати з міста можна лише на тимчасово окуповані РФ території.

Про це повідомив очільник ВЦА міста Олександр Стрюк.

За словами Стрюка, росіяни призначили “коменданта” міста, який він намагається зібрати так званий “актив”. Також людям, які понад три місяці ховались в укриттях заводу “Азот”, необхідна психологічна допомога, проте росіяни, скориставшись їхнім станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети. Голова ВЦА наголосив, що попри все в місцевій лікарні зроблено достатній запас медикаментів.

Варто зазначити, що виїхати з міста наразі можна лише в бік окупованої російськими військами території.

Нагадаємо, що вчора очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові отримали наказ про вихід з міста Сєвєродонецьк, за яке протягом останніх тижнів велись важкі та тривалі бої.