Про це повідомив очільник ВЦА міста Олександр Стрюк.

За словами Стрюка, росіяни призначили “коменданта” міста, який він намагається зібрати так званий “актив”. Також людям, які понад три місяці ховались в укриттях заводу “Азот”, необхідна психологічна допомога, проте росіяни, скориставшись їхнім станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети. Голова ВЦА наголосив, що попри все в місцевій лікарні зроблено достатній запас медикаментів.

Варто зазначити, що виїхати з міста наразі можна лише в бік окупованої російськими військами території.

Нагадаємо, що вчора очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові отримали наказ про вихід з міста Сєвєродонецьк, за яке протягом останніх тижнів велись важкі та тривалі бої.