Про це повідомив очільник ВЦА міста Олександр Стрюк.
За словами Стрюка, росіяни призначили “коменданта” міста, який він намагається зібрати так званий “актив”. Також людям, які понад три місяці ховались в укриттях заводу “Азот”, необхідна психологічна допомога, проте росіяни, скориставшись їхнім станом, одразу почали знімати пропагандистські сюжети. Голова ВЦА наголосив, що попри все в місцевій лікарні зроблено достатній запас медикаментів.
Варто зазначити, що виїхати з міста наразі можна лише в бік окупованої російськими військами території.
Нагадаємо, що вчора очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові отримали наказ про вихід з міста Сєвєродонецьк, за яке протягом останніх тижнів велись важкі та тривалі бої.
- Нагадаємо, напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти захопили два населені пункти на Сєвєродонецькому напрямку.
- Також за даними аналітиків Інституту вивчення війни, цей тиждень стане вирішальним для ЗСУ у напрямку Сєвєродонецька. Російське керівництво встановило 26 червня як кінцевий термін для підходу російських військ до адміністративного кордону Луганської області, що, ймовірно, призведе до активізації зусиль щодо повного контролю над Сєвєродонецьком і просування на захід до кордону області.