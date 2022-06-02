Про це повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, Збройні сили України продовжують утримувати Сєвєродонецьк. Вони успішно проводять локальні операції. Місто має всі шанси на швидке звільнення.

Гайдай наголосив, що оборонці Сєвєродонецька беруть загарбників у полон та мають усе необхідне для витіснення окупантів. Українська армія, за словами очільника ОВА, контролює більшу частину міста, а 20% — це сіра зона.

“Всім скептикам я б хотів сказати — не потрібно списувати (Сєвєродонецьк – прим. ред.) з рахунків. Ще рано. Місто тримається”, — повідомив Гайдай.

Водночас, як зауважив голова військової адміністрації, Рамзан Кадиров поширює фейки про те, що кадирівці нібито контролюють Сєвєвродонецьк.

“Нашим захисникам вдається проводити певні локальні військові операції, домагатися успіху, і це дає нам шанси, надію, що й надалі це буде відбуватися. Більш того, може, зміниться ситуація по самому місту”, — зазначив Сергій Гайдай.