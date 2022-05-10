Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Внаслідок атаки газопровід розгерметизовано. Обстріл з боку росіян трапився сьогодні вдень.
За словами голови Луганської ОВА, це була єдина комунікація, яка працювала у місті. Не всі будинки мали доступ до газопостачання, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було.
“Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду”, – написав Гайдай.
Для запобігання серйозній аварії ГРС перекриті. Газу в місті немає.
- Нагадаємо, під завалами п’ятиповерхівки в Ізюмі, який наразі під контролем російських окупантів, знайшли тіла 44 мирних жителів.
- Раніше повідомлялося, що мер Харкова Ігор Терехов звернувся до місцевих жителів.