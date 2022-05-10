У Донецькій області російські окупанти перебили магістральний газопровід. Через артилерійську атаку та обстріли системами залпового вогню Сєвєродонецьк залишився без газу.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Внаслідок атаки газопровід розгерметизовано. Обстріл з боку росіян трапився сьогодні вдень.

За словами голови Луганської ОВА, це була єдина комунікація, яка працювала у місті. Не всі будинки мали доступ до газопостачання, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було.

“Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду”, – написав Гайдай.