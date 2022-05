Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки країни.

Єдина оперативна рота в Росії БМП-Т Термінатор, ймовірно, була розгорнута на Сєвєродонецькому напрямку наступу на Донбасі. Згідно з висновками експертів із розвідки, їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетне Центральне угруповання військ РФ (ЦУВ), яке є єдиним формуванням, яке використовує цю машину. Раніше ЦУВ зазнали великих втрат, не зумівши прорватися до східного Києва на першому етапі вторгнення.

Росія розробила Термінатор після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які вона використовувала під час афганської та чеченської воєн.

Сєвєродонецький район залишається одним із безпосередніх тактичних пріоритетів Росії. Однак, маючи максимум десять термінаторів, вони навряд чи матимуть суттєвий вплив на кампанію.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 May 2022

