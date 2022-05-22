Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки країни.
Єдина оперативна рота в Росії БМП-Т Термінатор, ймовірно, була розгорнута на Сєвєродонецькому напрямку наступу на Донбасі. Згідно з висновками експертів із розвідки, їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетне Центральне угруповання військ РФ (ЦУВ), яке є єдиним формуванням, яке використовує цю машину. Раніше ЦУВ зазнали великих втрат, не зумівши прорватися до східного Києва на першому етапі вторгнення.
Росія розробила Термінатор після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які вона використовувала під час афганської та чеченської воєн.
Сєвєродонецький район залишається одним із безпосередніх тактичних пріоритетів Росії. Однак, маючи максимум десять термінаторів, вони навряд чи матимуть суттєвий вплив на кампанію.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 May 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/GGC8C7MQ1u
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ntuj5gasql
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 22, 2022
- Нагадаємо, починаючи з 21 травня, російські війська активізували зусилля з оточення та захоплення Сєвєродонецька. Ймовірно, вони продовжать це робити і протягом найближчих днів, оскільки зусилля на інших напрямках просування, включаючи Ізюм, залишаються в глухому стані.
- Сьогодні розпочалася вісімдесят восьма доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. РФ збільшила інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.
-
Україна виключила припинення вогню або поступки Москві, оскільки Росія активізувала наступ на Донбасі та робить спробу захопити всю Луганську область.