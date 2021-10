Signal отримав мільйони нових користувачів через збій WhatsApp

Про це повідомляє британська газета The Independent.

Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.

На тлі шестигодинного збою конкурентів Signal повідомив про стрімке збільшення нових користувачів. Через сім годин компанія повідомила у Twitter, що “мільйони приєдналися до платформи Signal”.

Збільшення аудиторії було настільки стрімким, що трапилися деякі технічні проблеми. Платформа повідомила, що “обмін повідомленнями та дзвінки працюють без збоїв, але деякі люди не бачать усіх своїх контактів у Signal”.

Millions of new people have joined Signal today and our messaging and calling have been up and running but some people aren't seeing all of their contacts appear on Signal. We're working hard to fix this up.

— Signal (@signalapp) October 4, 2021