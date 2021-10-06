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Signal отримав мільйони нових користувачів через збій WhatsApp

Месенджер Signal отримав кілька мільйонів нових користувачів на тлі глобального збою Facebook, WhatsApp та Instagram.

Середа, 6 жовтня 2021, 11:22

Про це повідомляє британська газета The Independent.

Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.

На тлі шестигодинного збою конкурентів Signal повідомив про стрімке збільшення нових користувачів. Через сім годин компанія повідомила у Twitter, що “мільйони приєдналися до платформи Signal”. 

Збільшення аудиторії було настільки стрімким, що трапилися деякі технічні проблеми.  Платформа повідомила, що “обмін повідомленнями та дзвінки працюють без збоїв, але деякі люди не бачать усіх своїх контактів у Signal”.

За даними аналітика застосунків Sensor Tower у рейтингу найкращих безплатних застосунків Signal піднявся на 59 позицій у США й зайняв 414 місце.

Додамо, що успіх Signal привітав генеральний директор Twitter Джек Дорсі.

“Signal – це WhatsUp”, написав він.

Нагадаємо, що месенджер Signal, який став популярним у світі через захист даних користувачів, розмістив таргетовану рекламу в Instagram, щоб показати користувачам, які дані про них збирає Facebook.

  • Раніше уже вдруге за кілька років Signal отримав повістку до суду з проханням надати дані, які компанія-розробник насправді не збирає.
  • #Букви розібралися, у чому полягають особливості месенджера Signal, якого охрестили найзахищенішим у світі. Деталі – у матеріалі.
Теги: сигнал, Facebook, Instagram, WhatsApp

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