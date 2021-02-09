Військово-повітряні сили США вперше розміщують на авіабазі в Норвегії бомбардувальники B-1. Таким чином країна демонструє Росії свою готовність діяти в стратегічно важливому арктичному регіоні.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на інформацію чиновників захисту.

За інформацією джерел телеканалу, чотири бомбардувальники B-1 і близько 200 військовослужбовців ВПС відправляються на авіабазу Орланд в Норвегії. Протягом наступних 3 тижнів вони будуть брати участь в місії за Полярним колом і в міжнародному повітряному просторі у північного заходу Росії.

Раніше військові місії над Арктикою в основному проводилися поблизу Великої Британії. Переміщення сил набагато ближче до Росії, за словами чиновників, означає, що США зможуть швидше відреагувати на потенційну агресію Росії.

За словами офіційних осіб, розгортання сил в Норвегії ведеться вже деякий час, оскільки операції як ця потребують тривалого і ретельного планування.

Міністерство оборони США глибоко стурбоване діями російських військових щодо перекриття потенційного доступу до Арктики та мілітаризацією арктичного регіону, яка триває.

Раніше Барбара Барретт, секретарка ВПС при адміністрації Дональда Трампа, зазначала, що Росія піклується про збереження власного доступу до Арктики.

“Нещодавні російські інвестиції в Арктику включають мережу наступальних авіаційних засобів і берегових ракетних систем”, — говорила Барретт.

CNN зауважує, що президент Джо Байден вже продемонстрував, що готовий до більш жорсткої політики стосовно Росії, ніж його попередник.

Зокрема, під час своєї першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Байден порушив ряд питань, як нещодавня кібератака на американські відомства, отруєння опозиціонера Олексія Навального і підтримка суверенітету і територіальної цілісності України.