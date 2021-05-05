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Signal розмістив в Instagram рекламу, якою потролив Facebook

Месенджер Signal, який став популярним у світі через захист даних користувачів, розмістив таргетовану рекламу в Instagram, щоб показати користувачам, які дані про них збирає Facebook.

Середа, 5 травня 2021, 16:34

Про це повідомили у блозі Signal

Зазначається, що мета цієї рекламної кампанії полягала у тому, щоб нагадати користувачеві, на основі яких даних про нього працює таргетована реклама в Instagram. У кожному пості месенджер вказував, чому людина побачила цю рекламу.

“Ви бачите цю рекламу, тому що ви інженер-хімік, який захоплюється К-попом. В цій рекламі була використана ваша геолокація, щоб зрозуміти, що ви перебуваєте в Берліні. А ще у вас з’явилася новий дитина в сім’ї. І ви переїхали. І ви займалися вправами для вагітних останнім часом”, – написав Signal у своїй рекламі.

“Ви бачите цю рекламу, тому що ви сертифікований бухгалтер у відкритих стосунках. У цій рекламі була використана ваша геолокація, щоб зрозуміти, що ви перебуваєте в Південній Атланті. Ви цікавитеся натуральним доглядом за шкірою і ви фанат Cardi B з її перших днів”, – йдеться в іншому варіанті реклами.

Схоже, Instagram не зрозумів тролінгу конкурента, тому акаунт Signal було забанено.

  • Раніше уже вдруге за кілька років Signal отримав повістку до суду з проханням надати дані, які компанія-розробник насправді не збирає.
Теги: сигнал, Facebook, Instagram

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