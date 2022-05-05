У Будапешті наголосили, що новий антиросійський пакет санкцій ЄС може знищити надійне енергопостачання країни.

Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час прямого ефіру з аеропорту Ташкент на Facebook.

Міністр зазначив, що Будапешт готовий схвалити енергетичні санкції проти Росії. Однак це можливо лише у разі, якщо санкції не торкатимуться імпорту сирої нафти трубопроводом.

Сіярто пояснив: рішення про поетапну відмову від нафти країни-агресора до кінця року Угорщина не може підтримати, оскільки в такому разі санкції повністю знищать надійне енергопостачання країни. Російська нафта необхідна Будапешту для нормального функціонування економіки.

За словами Сіярто, це географічна та інфраструктурна реальність: альтернативних джерел нафти для Угорщини поки що немає