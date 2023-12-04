Експрезидент Петро Порошенко справді хотів зустрітися з угорським прем’єром Віктором Орбаном, повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто; раніше СБУ інформацію про таку зустріч використала як пояснення недопуску Порошенка за кордон.

Сійярто на слуханнях в угорському парламенті 4 грудня повідомив, що Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав.

Він зазначив, що зустріч мала відбутися з ініціативи Порошенка, але тему її обговорювати не став.

“Давайте не вдаватися в таку наукову фантастику”, – заявив Сійярто.