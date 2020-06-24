Сийярто про права угорців: з колишнім керівництвом України говорити було неможливо

Про це він заявив в інтерв’ю російському виданню “Известия” під час візиту в Москву.
Так, на питання журналіста, чи є руху в переговорах з українським урядом щодо мовного питання, Петер Сійярто зазначив наступне: “З колишнім керівництвом України вести діалог було просто неможливо, з нинішньою владою це простіше, є позитивні жести. Я дійсно вірю чи хочу вірити , що з їх боку є добра воля і зацікавленість розв’язати це питання, аналогічна воля є і у нас. Сподіваюся, де-небудь ці дві волі зійдуться “, – зазначив Сийярто.
За його словами, межі Угорщини і кордони проживання нації не збігаються.
“Угорці живуть на території України, в так званій Закарпатській області. І ми, звичайно ж, наполягаємо на дотриманні їх прав, особливо коли мова йде про їхнє право на рідну мову”, – зазначив Сийярто.
Глава МЗС Угорщини нагадав, що раніше закарпатські угорці могли використовувати рідну мову в школі, ЗМІ, в вузах, при зверненні в державні органи і так далі. Зараз завдання Будапешта полягає в тому, щоб повернути втрачені права і поліпшити становище угорського спільноти в Україні.
У Сийярто на 25 червня запланована зустріч з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві, де буде продовжено діалог щодо вирішення мовної проблеми.
Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.
Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешту до документа були враховані й вето було знято.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що позиція Угорщини щодо українського мовного закону не повинна бути перешкодою у співпраці Альянсу з Україною.
- 4 грудня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про намір блокувати членство України в НАТО через закон про освіту, нібито обмежує права угорців на Закарпатті.